В 2024 году с новосибирских улиц было эвакуировано 32 автомобиля

Власти Новосибирска продолжают работу по очистке города от невостребованных автомобилей. Согласно информации, полученной от городской администрации, за минувший год с улиц эвакуировали 32 таких авто, а за первые четыре месяца текущего, 2025 года, уже 28.

В департаменте дорожного комплекса уточнили, что с начала текущего года было зарегистрировано 125 обращений с просьбой об эвакуации. Наибольшая активность наблюдалась со стороны жителей Центрального, Ленинского, Калининского, Дзержинского и Кировского районов. При этом не каждая заявка приводит к эвакуации, поскольку некоторые автомобили исчезают до прибытия служб.

Согласно статистике, 28 машин были перемещены на специализированную стоянку, 66 обращений находятся на этапе оформления, а в остальных случаях транспортные средства на указанных местах обнаружены не были.

В предшествующем, 2024 году, ситуация развивалась аналогично: было зарегистрировано 107 запросов, из которых 32 завершились эвакуацией. Оставшиеся заявки либо находились в процессе обработки, либо автомобили исчезали до приезда коммунальных служб.

Если владелец автомобиля не проявляется в течение трех месяцев, городские власти имеют право обратиться в судебные органы с целью признания данного транспортного средства муниципальной собственностью.