В Новосибирске автоинструктор заявил об изменении правил сдачи экзаменов на права

В Новосибирске грядут перемены в процедуре сдачи теоретического экзамена для водителей, об этом сообщил опытный автоинструктор.

С начала июля 2025 года вступят в силу новые правила для кандидатов на получение прав категорий B и C. Экзаменуемым предстоит ответить на вопросы из расширенного перечня, включающего 3 000 пунктов, в том числе с использованием мультимедийных материалов.

Вопросы подвергнутся актуализации с учетом реалий современного дорожного движения, а потерявшие актуальность формулировки будут исключены. Новшеством станут задания с набором изображений (от 3 до 6), демонстрируемых в произвольном порядке, что затруднит механическое запоминание.

Изменится и подход к оцениванию результатов. Акцент будет сделан не только на знание ПДД, но и на способность абитуриента оперативно реагировать в непростых дорожных ситуациях. Ожидается, что это позитивно скажется на качестве подготовки водителей.

Как пояснил новосибирский автоинструктор Сергей Воронов, внедрение обновлений планировалось ранее, однако было отложено. На данный момент, по его информации, подготовлено немногим более ста новых вопросов, и окончательная версия пока не утверждена.

Воронов подчеркнул, что в последние годы процесс получения водительского удостоверения стал более строгим. Увеличена продолжительность обучения, усложнен практический экзамен и введена обязательная видеофиксация. Цель этих мер – повысить безопасность на дорогах, допустив к управлению транспортными средствами только квалифицированных водителей, сообщает Om1 Новосибирск.