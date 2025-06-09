В Новосибирске Jeep на полной скорости врезался в опору путепровода на Ипподромской и перевернулся

Jeep на полном ходу влетел в опору путепровода на Ипподромской.

Вчера вечером, 8 июня, на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска произошла серьёзная авария — водитель Jeep Compass на высокой скорости столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris при перестроении, после чего внедорожник опрокинулся и врезался в опору путепровода.

По данным пресс-службы ГИБДД, за рулем Jeep находилась 33-летняя женщина. После удара машина по инерции прокатилась еще несколько метров и остановилась. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что участок дороги регулярно становится местом ночных гонок.

Напомним, что в Новосибирске водитель врезался в опору во время дождя