82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:24
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:24
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 10:30
проиcшествия

В Новосибирске Jeep на полной скорости врезался в опору путепровода на Ипподромской и перевернулся

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Jeep на полном ходу влетел в опору путепровода на Ипподромской.

Вчера вечером, 8 июня, на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска произошла серьёзная авария — водитель Jeep Compass на высокой скорости столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris при перестроении, после чего внедорожник опрокинулся и врезался в опору путепровода.

По данным пресс-службы ГИБДД, за рулем Jeep находилась 33-летняя женщина. После удара машина по инерции прокатилась еще несколько метров и остановилась. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что участок дороги регулярно становится местом ночных гонок.

Напомним, что в Новосибирске водитель врезался в опору во время дождя

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.