В Новосибирске началась трёхдневная рабочая неделя

Согласно утвержденному правительством графику рабочего времени на 2025 год, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в период с 9 по 11 июня в связи с празднованием Дня России.

Работающие по стандартному пятидневному графику получат возможность насладиться продолжительными выходными. Отдых продлится с 12 по 15 июня, а ему будет предшествовать всего три рабочих дня. Стоит отметить, что 11 июня, среда, станет укороченным рабочим днём.

В текущем году День России, традиционно отмечаемый 12 июня, выпадает на четверг. Кроме того, 13 июня (пятница) также будет являться выходным днем благодаря переносу выходного с 8 марта.

В связи с небольшим количеством рабочих дней в месяце, июнь традиционно считается не самым выгодным периодом для отпусков. В июне 2025 года запланировано 19 рабочих дней и 11 дней отдыха.

Юрист Алла Георгиева ранее подчеркнула, что граждане России, работающие в праздничные дни, имеют право на повышенную оплату труда. Работники, занятые на производствах и в других сферах, где непрерывность процесса является ключевой, получат оплату по двойному тарифу.

Сотрудникам с дневной или часовой оплатой труда будет выплачена сумма, не менее чем вдвое превышающая обычную дневную или часовую ставку. Привлечение к работе в праздник сотрудников с пятидневным графиком также возможно, но требует обязательного согласия работника.