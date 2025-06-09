В Новосибирске названы причины смерти пациентки, не дождавшейся лекарство за 50 млн рублей

Причина гибели жительницы Сибири, так и не получившей жизненно важный препарат стоимостью 50 миллионов рублей, стала известна.

В Новосибирске 4 июня ушла из жизни Таня Дроздова, выигравшая судебное дело против Минздрава о предоставлении ей дорогостоящего лекарства. К сожалению, девушка не дожила до его получения. Результаты патологоанатомического исследования, обнародованные недавно, указывают на отек головного мозга как непосредственную причину смерти, как сообщила Алена, мать скончавшейся, журналистам издания "АиФ-Новосибирск".

В последние дни жизни сибирячка страдала от интенсивных головных болей и практически потеряла зрение. По словам Алены, в медицинском учреждении ей не оказывали необходимое лечение антибиотиками. Когда состояние пациентки значительно ухудшилось, ей назначили наркотические анальгетики. В этот период Таня почти не открывала глаза и просила не впускать свет в комнату из-за мучительной боли.

Отек мозга стал причиной смерти Тани Дроздовой.

«Она лежала, а потом вдруг спросила: „Мама, а вдруг у меня отек мозга?“. Представляете, мой ребенок сам поставил себе диагноз, в то время как врачи оказались не в состоянии это сделать. Дежурный врач утверждал, что отек не мог развиться за 10 часов. Но на самом деле, счет шел на минуты. Я умоляла, рыдала, просила провести ей КТ головы», — рассказала мать погибшей.

Приблизительно в 19:00 4 июня женщине сообщили о смерти Тани. Результаты вскрытия, полученные Аленой позже, подтвердили наличие отека головного мозга. Однако, как утверждает мать, в критический момент медики не приняли необходимых мер для спасения жизни девушки.