В Новосибирске опубликован график отключения горячей воды с 18 июня

С 18 июня начнут отключать горячую воду в нескольких районах Новосибирска.

В Новосибирске с 18 июня стартуют плановые отключения горячей воды. Новосибирская теплосетевая компания опубликовала график гидравлических испытаний теплосетей, которые продлятся до 17 августа и пройдут в 13 этапов. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Уточняется, что максимальная продолжительность отключений составит 14 дней.

График отключений с 18 июня по 1 июля

Теплосети по улицам: 1-я и 2-я Чулымская, ж/к «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселок Восточный, Планировочная, Котовского (от Сада Кирова до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая Космическая, Выставочная, Блюхера, пр. К. Маркса, площадь К. Маркса, Римского — Корсакова, Плахотного, Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя.

В Кировском районе: Вертковская, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама», Обл. больница.

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