В Новосибирске приговорили шестерых участников банды по похищению людей в ребцентры

В Новосибирске вынесен обвинительный приговор шести членам преступной группы, занимавшейся похищениями людей в реабилитационные центры. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

Следствием установлено, что в период с июля 2019 по август 2020 года эта банда совершила похищение девяти человек и незаконно удерживала еще шестнадцать граждан, имевших различные виды зависимостей.

Схема действий заключалась в похищении жертв из их домов или обманном заманивании в реабилитационный центр под ложными предлогами. В центре пострадавших избивали, заковывали в наручники и лишали связи с внешним миром.

По решению суда, все подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти лет условно до восьми лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее издание Сиб.фм сообщало об избрании меры пресечения новосибирцам, которые похитили своего знакомого и поместили его в реабилитационный центр. Им были назначены содержание под стражей и домашний арест.