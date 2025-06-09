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общество

В Новосибирске провели масштабные проверки кафе, популярных среди мигрантов

Фото: Ru.freepik.com

Правоохранительные органы организовали масштабную проверку в трёх популярных среди мигрантов заведениях общепита. Совместный рейд с участием полиции, сотрудников СКР и бойцов СОБР Росгвардии прошёл в кафе «Золотой лев», «Папа Плов» и «Моя семья».

Как сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в мэрии, в начале июня были проверены 68 иностранных граждан – как клиентов, так и работников этих заведений восточной кухни, расположенных в районе Хилокского рынка и посёлке Кудряши.

Проверочные мероприятия охватили не только точки общественного питания. Сотрудники правоохранительных органов также посетили жилые дома, производственные объекты и торговые точки, пользующиеся популярностью у мигрантов. По итогам недели в Новосибирске и области зафиксировано 240 нарушений миграционного законодательства.

«В форме принудительного контролируемого выезда принято решение о выдворении из Российской федерации в страны исхода семи иностранных граждан. 11 человек выдворено, урегулировали свое положение в соответствии с указом президента 68 иностранных граждан», – подчеркнул Андрей Кульков.

Подобные рейды проводятся регулярно в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства на территории региона.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сдаче биометрии мигрантами с 30 июня этого года при въезде в Россию.

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Рафаэль Адам
Журналист

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