В Новосибирске психолог отреагировала на запрет популярных кукол Лабубу

Детский психолог Наталья Вьюн выразила несогласие с предложением о запрете кукол Лабубу в России, подчеркнув, что эти популярные игрушки-монстрики не представляют угрозы для психики школьников. Ранее в Совете Федерации обсуждалась возможность запрета этих игрушек из-за их «отталкивающей внешности».

Вьюн отметила, что важно, чтобы у ребенка был разнообразный выбор игрушек, а не одна доминирующая. Она объяснила, что детей в Лабубу привлекает сочетание милого внешнего вида, пушистости и способности «постоять за себя» благодаря большому количеству зубов. Психолог подчеркнула, что восприятие игрушки индивидуально для каждого ребенка, и задача родителей – не просто покупать игрушки, а выяснять, какие чувства они вызывают у ребенка, почему он хочет их иметь и как с ними играет. По ее словам, негативное воздействие часто возникает, когда взрослые выражают страх или критику в отношении игрушки, что вызывает у ребенка желание защитить свой выбор.

Психолог также отметила, что состояние ребенка и его реакция на игрушки в первую очередь определяются атмосферой в семье и вниманием родителей.

«Сама по себе игрушка не представляет опасности, а риск возникает из-за отсутствия внимательных взрослых рядом с ребенком. Советую вовремя избавляться от игрушек, которые больше не нужны ребенку или начинают его пугать, не вызывая у него чувства вины. Не обязательно покупать ребенку все, что он хочет, важно поддерживать диалог, разделять его чувства и вместе принимать решения о ценности игрушек», – прокомментировала Наталья Вьюн.

Напомним, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева предложила рассмотреть вопрос о запрете продажи кукол Лабубу и аналогичных игрушек. Она заявила, что их «пугающий вид» может негативно повлиять на детскую психику, и подчеркнула, что детские игрушки должны соответствовать требованиям безопасности не только по составу, но и по психологическому воздействию.

Ранее в интервью Сиб.фм глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал не давать смотреть детям мультфильм Шрек.