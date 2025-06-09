В Новосибирске уклониста от призыва на СВО задержали при попытке кражи в супермаркете

На прошедших выходных сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 90 правонарушений, из которых 66 случаев были связаны с алкоголем. Спиртное стало как объектом краж, так и причиной хулиганских действий. Среди задержанных оказались мужчина с двумя судимостями, молодой эксгибиционист и уклонист от призыва на СВО.

В пятницу в 19:18 в магазине на улице Громова сотрудники ГБР-76 задержали мужчину, который пытался украсть бутылку вина, две бутылки водки, шоколад, сервелат, чипсы и йогурты. Общая стоимость похищенного превысила 4 тысячи рублей. Прежде чем его поймали, он уже успел украсть товаров на сумму 25 тысяч рублей за несколько визитов в магазин.

Задержанным оказался Сергей, житель микрорайона «Матрешки», который проживает с женой и двумя детьми. Ранее он отбывал наказание в колониях №3 и №8 за мошенничество и грабеж.

В воскресенье в 04:04 поступил тревожный сигнал из продуктового магазина на улице Гоголя. Прибывшие сотрудники ГБР-72 обнаружили двух пьяных мужчин в возрасте 27-30 лет, которые обнимались. Свидетели и записи с камер видеонаблюдения помогли восстановить события: один из хулиганов спустил штаны и оперся на стеклянную дверь, что привело к ее разрушению. Дебоширы смогли покинуть магазин, где их и задержали гвардейцы.

В субботу в 12:08 экипаж ГБР-82 был вызван в супермаркет на улице Кирова. На парковке они заметили тонированный «Митсубиси Лансер» с номерами другого региона. Подозревая водителя в совершении краж, охранники попросили открыть окно. Внутри оказались сотрудники военной полиции, которые уже две недели искали уклониста от призыва на СВО. В магазине гвардейцы задержали 37-летнего мужчину, который неоднократно попадался на кражах продуктов и оказался тем самым уклонистом. Его передали военным.