В Новосибирске выставили на продажу майнинг-ферму за 5,2 млрд рублей

В Новосибирске продают майнинг-ферму с ежемесячным доходом свыше 4 млрд рублей.

На сайте объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса. Как обратил внимание Сиб.фм, собственник продаёт майнинг-ферму за 5,2 млрд рублей. Согласно тексту объявления, ежемесячный доход фермы составляет 4,2 млрд рублей.

Майнинговая ферма – это комплекс вычислительного оборудования или единичная установка, спроектированная специально для добычи цифровой валюты. Сам процесс майнинга, в переводе с английского означающий «добыча», заключается в подтверждении и верификации крипто-транзакций посредством вычислительных ресурсов компьютеров. Типичная майнинговая ферма включает в себя большое количество специализированных устройств, известных как майнеры или ASIC-устройства (интегральные схемы специального назначения), разработанных исключительно для майнинговых операций. Эти устройства решают сложные математические задачи, необходимые для проверки транзакций, и в случае успеха получают компенсацию в виде новых криптомонет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области выставили на продажу завод по производству Лимонада.