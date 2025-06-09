В Новосибирске задержали двух обвиняемых в нападении на журналистов РЕН ТВ

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Нападавшие арестованы.

По данным следствия, 7 июня 2025 года в Дзержинском районе Новосибирска произошёл конфликт между съёмочной группой федерального телеканала и двумя неизвестными мужчинами. Журналисты в этот момент работали над материалом о мошеннических схемах в регионе.

Нападавшие потребовали прекратить съёмку, после чего применили силу к съемочной группе, нанеся им телесные повреждения. Также агрессоры повредили профессиональную видеокамеру и мобильный телефон.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, включая допросы участников и свидетелей инцидента. Подозреваемые задержаны.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение задержанным и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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