В Новосибирске зафиксировано уменьшение объемов выпуска строительных материалов

По мнению специалистов, в 2025 году спад в сфере изготовления стройматериалов усилится.

Согласно информации, опубликованной аналитиком Сергеем Николаевым в Telegram-канале «РОП |Рейтинги. Оценки. Прогнозы» со ссылкой на данные областного Минстроя, в первом квартале 2025 года в Новосибирской области произошло сокращение производства стройматериалов, в среднем, на 7,7%.

Самое значительное снижение отмечено в категориях шпатлевки (65,94%), ПВХ-профиля (29,41%) и материалов для стен (18,57%). При этом производственные мощности предприятий существенно превышают существующий спрос. Николаев предсказывает продолжение тенденции снижения объемов производства стройматериалов в течение 2025 года.

В то же время, наблюдается увеличение производства фундаментных блоков (в 2 раза), нерудных материалов (12,93%) и извести (10,71%).