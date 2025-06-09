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общество

В Новосибирске зафиксировано уменьшение объемов выпуска строительных материалов

Фото: ru.fripic.com

По мнению специалистов, в 2025 году спад в сфере изготовления стройматериалов усилится.

Согласно информации, опубликованной аналитиком Сергеем Николаевым в Telegram-канале «РОП |Рейтинги. Оценки. Прогнозы» со ссылкой на данные областного Минстроя, в первом квартале 2025 года в Новосибирской области произошло сокращение производства стройматериалов, в среднем, на 7,7%.

Самое значительное снижение отмечено в категориях шпатлевки (65,94%), ПВХ-профиля (29,41%) и материалов для стен (18,57%). При этом производственные мощности предприятий существенно превышают существующий спрос. Николаев предсказывает продолжение тенденции снижения объемов производства стройматериалов в течение 2025 года.

В то же время, наблюдается увеличение производства фундаментных блоков (в 2 раза), нерудных материалов (12,93%) и извести (10,71%).

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Александр Борисов
журналист

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