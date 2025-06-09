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общество

В Новосибирске зафиксированы неполадки в работе интернет-провайдера «Электронный город»

Фото: ru.fripic.com

Вечером 8 июня новосибирские пользователи испытали трудности с подключением к интернету от компании «Электронный город».

По словам местных жителей, недоступны не только интернет-услуги, но и мобильное приложение провайдера.

Сервис Downdetector отметил незначительные сбои в доступе к сети у данного провайдера в Новосибирске. Тем не менее, в комментариях пользователи продолжают сообщать о проблемах с интернет-соединением.

Сиб.фм обратился за разъяснениями в пресс-службу «Электронного города» по поводу возникшей ситуации. В компании сообщили, что в данный момент уточняют обстоятельства произошедшего.

В начале мая аналогичный серьезный сбой произошел у другого новосибирского провайдера, «Сибсети», и проблемы с доступом в интернет наблюдались на протяжении двух дней.

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Александр Борисов
журналист

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