В сентябре более полутора сотен новосибирских отелей могут уйти в нелегальный сектор

В Новосибирской области функционирует около 400 объектов, предоставляющих услуги размещения туристам. Сюда входят не только гостиницы, но и базы отдыха, глэмпинги и другие варианты. По сравнению с 2024 годом количество таких объектов увеличилось на 9%.

По словам Евгения Хацкевича, представителя Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году новосибирские гостиницы приняли около полутора миллионов постояльцев. За первые четыре месяца 2024 года в регионе зарегистрировано 825 тысяч туристических поездок.

Аналитический отчет Банка России указывает на то, что в 2025 году, помимо традиционно популярных Центральной России, Северо-Запада и Юга, наблюдается перераспределение туристических потоков в пользу других регионов, включая Новосибирскую область. По итогам 2024 года регион вошел в десятку наиболее востребованных направлений в стране с показателем 3,4 миллиона туристических поездок.

В докладе подчеркивается, что это способствует более равномерному распределению спроса и смягчает ограничения, связанные с предложением, что, в свою очередь, сдерживает рост цен.

Согласно отчетам, владельцы гостиниц и баз отдыха в Сибири ожидают в текущем летнем сезоне более высокого спроса, чем в предыдущем году.

Стоит отметить, что в реестре Росаккредитации на данный момент зарегистрировано 232 объекта размещения. До 1 сентября 2025 года все предприниматели должны пройти обязательную сертификацию. Однако, судя по статистике, процесс включения в реестр идет достаточно медленно. К середине апреля в нем числилось около 200 объектов, сообщает издание infopro54.ru.

В настоящее время четыре новосибирских объекта получили категорию «одна звезда», 15 – «две звезды», 39 – «три звезды», 26 – «четыре звезды», а две гостиницы Новосибирска имеют «пять звезд». Более 110 объектов предпочли остаться «без звезд».

Статус двух объектов в реестре прекращен, а у 21 – приостановлен. Таким образом, фактически в списке Росаккредитации находится всего 209 гостиниц.

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь ранее сообщала, что после 1 сентября 2025 года средства размещения, не вошедшие в реестр Росаккредитации, не смогут осуществлять свою деятельность. По ее мнению, это может привести к уходу бизнеса в теневой сектор.

Напомним, что с 2025 года в Новосибирске введен туристический налог. В первом квартале гостиницы и другие средства размещения выплатили в бюджет 19 миллионов рублей. Однако, по словам предпринимателей, эти налоги платят лишь некоторые участники рынка. Представители УФНС по Новосибирской области на Дне предпринимателей отмечали, что только 200 отелей отчитались и заплатили налоги. Кроме того, бизнес выражает недовольство распределением собранных средств.