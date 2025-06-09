В сеть слиты ответы ЕГЭ-2025

Перед проведением экзамена по обществознанию в интернете произошла крупная утечка сканированных копий настоящих заданий ЕГЭ.

В день проведения ЕГЭ по обществознанию в России в онлайн-пространстве были распространены сканы подлинных экзаменационных материалов.

По мнению преподавателей, подобного масштабного инцидента не наблюдалось уже несколько лет. Как сообщил репетитор по обществознанию, сканы вариантов стали доступны в сети утром в день экзамена. Преподавателям из Москвы были отправлены сканы реального варианта ЕГЭ, который оказался идентичным тому, что, например, использовался в школах на Кавказе.

Утечка быстро распространилась по школьным чатам, однако впоследствии была оперативно удалена. Остается неизвестным точное время первого появления сканов в сети, а также количество учащихся, успевших ознакомиться с ними до начала экзамена.

«Проблема не в том, что в принципе появились варианты. Фотографии от самих учеников – это одно, но здесь был полноценный скан. Скорее всего, кто-то его приобрел», – предположил репетитор.

По словам специалиста, последний аналогичный случай утечки сканов произошел перед экзаменом в 2018 году. Он также отметил, что некоторые вопросы с Дальнего Востока полностью совпали с реальным экзаменом.