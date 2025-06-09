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проиcшествия

Водительница сбила лося под Новосибирском

Фото: АСТ-54

После столкновения девушка получила серьезные травмы, а лось погиб на месте.

Девушка на Honda Civic столкнулась с животным ночью. Из-за столкновения у автомобиля совало крышу и сильно помялся бампер.

Специалисты отмечают, что в начале лета эти животные особенно активны — у них начинается период гона, когда животные теряют осторожность и могут неожиданно выходить на дороги.

Специалисты отмечают, что после столкновения с диким животным, необходимо вызвать инспекторов ГАИ, даже если животное после удара выжило и убежало в лес.

В случае, если инспекторы оказались на месте, наказания не предусмотрено. Однако если смерть настигнет лося уже в лесу, а труп найдут егеря, то водителя будут искать. В таком случае ему грозит штраф до 80 000 рублей.

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Рафаэль Адам
Журналист

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