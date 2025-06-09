Выше среднероссийских показателей: в НСО утвердили прогноз социально-экономического развития на три года

«Мы прогнозируем рост экономики в 2026-2028 годах в среднем около 2,7% в год по консервативному варианту. Если рассматривать этот период в сравнении, то рост экономики Новосибирской области превышает среднероссийские показатели», – подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



В соответствии с оценкой 2024 года объем ВРП составит порядка 2,5 трлн рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень 2023 года на 3,2%. Положительный вклад в прирост ВРП вносят рост промышленного производства, строительных работ, развитие сферы услуг и торговли.



Так, ожидаемый прирост промышленного производства в прогнозном периоде 2026-2028 гг. составит 9,1%. По оценке министерства экономического развития региона по большинству показателей социально-экономического развития складывается положительная динамика. За период 2023-2024 годов промышленное производство увеличилось на 12,2%, наибольший удельный вес в 2024 году в объеме отгруженных товаров приходится на «Обрабатывающие производства» (1,1 трлн руб.) .



Отмечается существенный рост инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в 2024 году составил 590,6 млрд рублей, рост к уровню 2022 года составил более 43%. Наличие крупных розничных сетей и оптовых компаний в области, востребованность логистических услуг, расположение области на пересечении важнейших транспортных путей Сибири и страны являются важными условиями и предпосылками для роста инвестиционных вложений в создание и развитие транспортно-логистических комплексов. В среднем по консервативному варианту объем инвестиций будет прирастать на 2,5% в год.



Существенный прирост отмечается и в строительстве – 34,3% за период 2023-2024 гг. Объем работ, выполненных в 2024 году по виду деятельности «строительство», составил более 348 млрд рублей, введено более 2,6 млн кв. м. жилья. Отмечен рост объема строительных работ, выполненных крупными и средними организациями, ведется строительство крупных инфраструктурных объектов.



Согласно прогнозной оценке ожидается увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, рост планируется главным образом за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, применения современных технологий обработки почвы, роста продуктивности и повышения уровня племенного дела.



Также отмечается стабильный спрос на товары и услуги: оборот розничной торговли увеличился на 23,8%, в структуре оборота розничной торговли преобладают непродовольственные товары. За последние два года объем платных услуг населению вырос на 21,2% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года, реальная заработная плата увеличилась на 24,8%, а фонд заработной платы – на 44,2%.



«Среднесрочная траектория развития Новосибирской области определяется переориентацией импортных поставок на дружественные и нейтральные страны, расширением возможности реализации преимуществ Новосибирской области как транспортно-логистического хаба, постепенным расширением потребительского спроса, основанного на увеличении реальных доходов населения, а также сохранением инвестиционной активности частного бизнеса и объема бюджетных инвестиций», – резюмировал министр.



Прогноз СЭР одобрен Правительством региона и будет служить основой для формирования параметров областного бюджета на трехлетнюю перспективу.