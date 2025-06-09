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общество

Жителям Новосибирска напомнили о правилах утилизации старой мебели и сантехники

Фото: АО «САХ»

С приходом тепла мусорные площадки Новосибирска часто оказываются переполнены устаревшей мебелью и строительными отходами. Наряду с привычными диванами и дверями возле контейнеров можно увидеть и материалы, запрещенные для выброса в обычные баки, например, мешки с цементом и обломки кафеля.

По информации из Telegram-канала АО «САХ», строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО), поэтому его нельзя выбрасывать в стандартные контейнеры. Это может повредить контейнеры и осложнить вывоз обычного мусора. К тому же, эти отходы занимают место, предназначенное для крупногабаритного мусора.

На площадках разрешается размещать:

Отслужившую мебель и электроприборы

Дверные и оконные рамы

Сантехническое оборудование

Остатки линолеума и рулонов обоев

Однако, чтобы утилизировать строительные материалы, такие как цемент, кирпич и керамическую плитку, необходимо оформить отдельное соглашение со специализированной организацией.

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Денис Борисов
индивидуальный предприниматель

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