180 миллионов на безопасность: в Новосибирске обустроят школьные маршруты

Власти Новосибирска выделили почти 180 миллионов рублей на создание безопасных маршрутов к образовательным учреждениям.

В текущем году в рамках программы планируется отремонтировать тротуары, модернизировать систему освещения и привести в порядок пешеходные переходы вблизи школ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что подготовка к новому учебному году начинается уже летом. Особое внимание уделяется капитальному ремонту 20 школьных зданий, на что направлено 2,3 миллиарда рублей. Параллельно ведется реконструкция более 100 тротуаров по всему городу с общим бюджетом свыше 300 миллионов рублей. Глава города подчеркнул важность обустройства школьных маршрутов, включая установку дорожных знаков, оборудование пешеходных переходов и организацию уличного освещения.

На 2025 год запланированы масштабные работы по нанесению 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки термопластиком возле 155 школьных участков. В планах — установка 800 дорожных знаков, монтаж 11 светофоров и ремонт 18 тротуаров. Дополнительно будет организовано освещение территории у 37 школ, а до конца текущего года построят пешеходный переход через железнодорожные пути на улице Светлой.

Ранее сообщалось, что школы Новосибирской области оснастят Wi-Fi и видеонаблюдением.