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проиcшествия

Аварийный мост через Бердь восстановили в Искитимском районе Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Искитимском районе Новосибирской области завершены восстановительные работы на аварийном мосту через реку Бердь и прилегающей автомобильной трассе. Как сообщает областная прокуратура, ремонтные мероприятия были инициированы по результатам надзорной проверки.

Межрайонная прокуратура в ходе инспекции зафиксировала серьёзные конструкционные повреждения, включая трещины в опорных элементах мостового сооружения в селе Легостаево, а также существенные дефекты покрытия на подъездной дороге к населённому пункту Чемское.

После выявления нарушений прокурорскими работниками было направлено официальное представление в адрес организации, ответственной за содержание дорожной инфраструктуры. Поднадзорное учреждение в установленные сроки выполнило все необходимые восстановительные мероприятия, полностью устранив выявленные недостатки.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ремонте Димитровского моста через Обь до 2027 года.

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Рафаэль Адам
Журналист

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