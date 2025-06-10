Аварийный мост через Бердь восстановили в Искитимском районе Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области завершены восстановительные работы на аварийном мосту через реку Бердь и прилегающей автомобильной трассе. Как сообщает областная прокуратура, ремонтные мероприятия были инициированы по результатам надзорной проверки.

Межрайонная прокуратура в ходе инспекции зафиксировала серьёзные конструкционные повреждения, включая трещины в опорных элементах мостового сооружения в селе Легостаево, а также существенные дефекты покрытия на подъездной дороге к населённому пункту Чемское.

После выявления нарушений прокурорскими работниками было направлено официальное представление в адрес организации, ответственной за содержание дорожной инфраструктуры. Поднадзорное учреждение в установленные сроки выполнило все необходимые восстановительные мероприятия, полностью устранив выявленные недостатки.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ремонте Димитровского моста через Обь до 2027 года.