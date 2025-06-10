Демобилизация с СВО: последние новости на 10 июня 2025 года

Вопрос о возможной демобилизации участников специальной военной операции остаётся одним из самых обсуждаемых в России. В Госдуме активно рассматривают поправки, которые упростят процедуру увольнения военнослужащих, включая тех, кто столкнулся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами.

По данным официального сайта Госдумы, в ускоренном порядке обсуждаются несколько ключевых изменений: Закон № 82-ФЗ, который позволит освободить от призыва добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее шести месяцев, поправки в закон «О воинской обязанности», упрощающие увольнение по семейным обстоятельствам, новые меры поддержки для военнослужащих, получивших ранения или оказавшихся в сложной ситуации.

Александр Колесник, депутат и ветеран спецназа, в интервью порталу 360.ru подчеркнул: «Главная задача — юридически грамотно оформить процедуру демобилизации, чтобы она учитывала не только состояние здоровья, но и личные обстоятельства военных».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечает рост обращений от семей мобилизованных, что подтверждает актуальность темы.

Эксперты сходятся во мнении, что масштабных призывных кампаний, подобных осенней мобилизации 2022 года, в ближайшее время не ожидается. Увеличение численности армии до 2,39 млн человек происходит за счёт добровольцев-контрактников. Как ранее заявлял президент Владимир Путин, текущих сил достаточно для выполнения задач СВО.

«Новых планов по частичной мобилизации нет и не предвидится. Все необходимые решения были приняты ещё в 2022 году», — подчеркнули в Госдуме.

Аналитики Института стратегических исследований прогнозируют, что процесс демобилизации начнётся поэтапно к концу 2025 года, после вступления в силу новых законодательных норм. Пока же военнослужащие могут рассчитывать на увольнение по медицинским показаниям или в связи с исключительными семейными обстоятельствами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отмечает устойчивый рост числа желающих служить по контракту, что снижает необходимость в дополнительных призывных мерах.

Хотя массовая демобилизация пока не началась, в Госдуме активно работают над законодательными изменениями, которые упростят увольнение военных. Официальных решений о сроках пока нет, но эксперты предполагают, что первые этапы могут стартовать уже в конце года.

Ранее Сиб.фм рассказывал о вероятности мобилизации в России.