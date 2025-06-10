Демобилизация с СВО уже в июне? Когда бойцы вернутся домой

Обсуждение возможной ротации военнослужащих в зоне СВО, инициированное заявлением Владимира Путина о рассмотрении этого вопроса Минобороны, активизировало дискуссии о демобилизации мобилизованных осенью 2022 года.

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв 26 марта 2025 года пояснил, что демобилизация возможна лишь после достижения устойчивого мира, приведя историческую параллель с продолжавшейся до 1951 года мобилизацией после Великой Отечественной войны. Парламентарий подчеркнул, что массовое увольнение мобилизованных в текущих условиях подорвёт боеспособность подразделений, хотя понимает желание некоторых военнослужащих вернуться к гражданской жизни.

Законодательная база (Указ Президента №647 от 21.09.2022) предусматривает ограниченные основания для демобилизации: достижение предельного возраста, непригодность по здоровью (без добровольного согласия продолжать службу) или вступление в силу обвинительного приговора. Окончательное решение о прекращении мобилизации остаётся за президентом и не привязано автоматически к завершению СВО.

На данный момент конкретные сроки возможной демобилизации не определены, а её механизм требует тщательной проработки с учётом оперативной обстановки.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили военный завод на родине Зеленского.