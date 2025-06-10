Июньское полнолуние – «клубничная» Луна на особо низкой орбите

Полнолуние 11 июня, традиционно называемое «клубничной» Луной, станет для жителей Северного полушария редким астрономическим событием в этом году.

Как и другие сезонные названия полнолуний, имя «клубничная» Луна не связано с тем, как она выглядит, а отражает значимые периоды в культурах разных народов.

Это название пришло от американцев, для которых июнь был временем сбора клубники. Европейцы знали это полнолуние как медовую (символ сезона сбора меда) или розовую (символ начала цветения роз) Луну. В Китае его называли Луной Лотоса, а в Южном полушарии – дубовой Луной или Луной долгой ночи.

В 2025 году пик июньского полнолуния для Северного полушария наступит 11 июня в 10:44 по московскому времени (07:44 GMT) в созвездии Змееносца. Это последнее полнолуние перед летним солнцестоянием 21 июня, с которого начнется астрономическое лето.

Особенностью нынешнего полнолуния станет необычно низкий путь Луны по небу – ее траектория пройдет почти у самой линии горизонта. Восход и заход Луны произойдут в самых юго-восточной и юго-западной точках небосвода. Такое положение может создать иллюзию увеличения Луны в размерах и придать ей красноватый оттенок из-за атмосферной рефракции.

Главная уникальность июньского полнолуния 2025 года заключается в том, что это будет самое низкое расположение Луны на небе за последние 18 лет. Причина этого явления – влияние гравитации Солнца на лунную орбиту. Солнце медленно смещает ее на запад, и полный цикл этого смещения составляет ровно 18 лет. Этот цикл определяет, насколько высоко или низко поднимается Луна. Крайние точки цикла называют большими и малыми луностояниями.

– Сейчас мы находимся в периоде большого луностояния 2024–2025 годов, то есть Луна достигает своих самых крайних точек на небе. Это одно из тех полнолуний, которые стоит встретить осознанно – следующее столь низкое мы увидим только в 2043 году», – отметила специалист УНЦ «Планетарий» СГУГиТ Людмила Горохова.

Таким образом, предстоящая «клубничная» Луна обещает не только традиционное сезонное название, но и редкое зрелище, связанное с ее рекордно низкой за почти два десятилетия позицией на небесной сфере.