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проиcшествия

Мэра Красноярска Владислава Логинова отправили в СИЗО по делу о коррупции

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Мэр Красноярска Владислав Логинов останется под арестом до 4 августа.

Решение о мере пресечения принял Басманный районный суд Москвы, который временно заседает в помещениях Мещанского и Тверского районных судов из-за ремонта своего основного здания.

Логинова задержали 9 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным Следственного комитета России, сумма взятки превышает 180 миллионов рублей. Кроме того, в рамках уголовного дела фигурирует факт строительства бани на участке, принадлежащем мэру.

Утром 10 июня обвиняемого этапировали в Москву для проведения следственных действий. Информацию о деле подтвердил источник NGS24.RU.

Ранее сообщалось, что у задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова нашли авто премиум-класса.

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Кристина Уколова
Журналист

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