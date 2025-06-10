Мэра Красноярска Владислава Логинова отправили в СИЗО по делу о коррупции

Мэр Красноярска Владислав Логинов останется под арестом до 4 августа.

Решение о мере пресечения принял Басманный районный суд Москвы, который временно заседает в помещениях Мещанского и Тверского районных судов из-за ремонта своего основного здания.

Логинова задержали 9 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным Следственного комитета России, сумма взятки превышает 180 миллионов рублей. Кроме того, в рамках уголовного дела фигурирует факт строительства бани на участке, принадлежащем мэру.

Утром 10 июня обвиняемого этапировали в Москву для проведения следственных действий. Информацию о деле подтвердил источник NGS24.RU.

Ранее сообщалось, что у задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова нашли авто премиум-класса.