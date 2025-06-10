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общество

У задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова нашли авто премиум-класса

Фото: социальные сети

Автомобили премиум-класса нашли у задержанного мэра Красноярска.

У мэра Красноярска Владислава Логинова, задержанного по делу о взятке, обнаружены автомобили премиум-класса. Об этом пишет портал МК в Красноярске.

Как сообщает РИА Новости, в его собственности числятся внедорожник Range Rover Sport 2015 года и мотоцикл BMW K 1600 GTL 2012 года. Ранее у него также был Land Rover Discovery 2018 года. Оценочная стоимость техники — от 990 тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, Владислава Логинова задержали 9 июня 2025 года по делу о взятке в особо крупном размере

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Александр Борисов
журналист

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