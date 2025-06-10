Новосибирские разработчики помогут слепым увидеть с помощью камеры смартфона

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали уникальное мобильное приложение, призванное помочь людям с нарушениями зрения. Разработка, получившая высшую награду на конкурсе студенческих ИТ-проектов, способна анализировать окружающее пространство в режиме реального времени.

Группа молодых исследователей с факультета автоматики и вычислительной техники разработала специализированный навигатор, использующий камеру смартфона и технологии искусственного интеллекта. Особенностью приложения стала его способность работать без подключения к интернету, отсутствие рекламных модулей и мгновенное оповещение пользователя звуковыми сигналами о потенциальных препятствиях в радиусе пяти метров.

«Наша программа анализирует видеопоток всего за 300 миллисекунд, оперативно идентифицируя внезапно возникающие преграды, такие как движущийся транспорт или автоматические двери», — поясняют создатели. В ближайших планах разработчиков — интеграция функций голосового сопровождения маршрутов и поиска значимых объектов в пространстве.

Завершающая стадия разработки запланирована на ближайшие три месяца. После завершения тестового периода приложение будет дорабатываться с сохранением ключевых возможностей. По утверждению авторов проекта, аналогичных решений с сопоставимыми характеристиками в настоящее время не существует ни на российском, ни на международном рынке.

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