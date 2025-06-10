Новосибирца осудили за взлом аккаунтов и оформление чужих займов

Жителя Новосибирска условно осудили за взлом аккаунтов и оформление чужих займов.

В Октябрьском районном суде Новосибирска вынесли приговор 21-летнему местному жителю за взлом чужих аккаунтов для оформления микрозаймов.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в период с января по февраль 2024 года он скупал сим-карты, ранее зарегистрированные на других людей, и восстанавливал через них доступ к мобильным приложениям. Получив доступ к личным данным, оформлял займы от имени владельцев.

В одном из эпизодов обвиняемый получил 13,5 тыс. рублей под 292% годовых — все деньги потратил на себя.

В результате суд признал его виновным в 12 эпизодах неправомерного доступа к информации и одном случае мошенничества — молодому человеку назначили два года и два месяца условно с испытательным сроком 2,5 года.

Напомним, что в Новосибирске прошли массовые рейды на мигрантов