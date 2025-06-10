82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 09:18
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 79.15 | eur 90.36
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 09:18
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 79.15 | eur 90.36
сегодня 07:33
общество

Новосибирца осудили за взлом аккаунтов и оформление чужих займов

Фото: Сиб.фм

Жителя Новосибирска условно осудили за взлом аккаунтов и оформление чужих займов.

В Октябрьском районном суде Новосибирска вынесли приговор 21-летнему местному жителю за взлом чужих аккаунтов для оформления микрозаймов.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в период с января по февраль 2024 года он скупал сим-карты, ранее зарегистрированные на других людей, и восстанавливал через них доступ к мобильным приложениям. Получив доступ к личным данным, оформлял займы от имени владельцев.

В одном из эпизодов обвиняемый получил 13,5 тыс. рублей под 292% годовых — все деньги потратил на себя.

В результате суд признал его виновным в 12 эпизодах неправомерного доступа к информации и одном случае мошенничества — молодому человеку назначили два года и два месяца условно с испытательным сроком 2,5 года.

Напомним, что в Новосибирске прошли массовые рейды на мигрантов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.