Новосибирцы вернулись с рыбалки с внушительным уловом, несмотря на грозу

Местные жители поделились большим уловом после рыбалки.

Жители Новосибирской области отправились на рыбалку в непогоду, но, несмотря на это, рыба активно клевала весь день.

Так, рыбаки зафиксировали 17 мощных поклёвок карпа, шесть из них завершились успешной поимкой трофейных экземпляров. Самые крупные карпы весили 13,5 и 11,7 килограмма. Также хорошо ловился окунь на блесну — попадались особи весом до одного килограмма. Щука тоже проявляла активность, отличаясь резкими поклёвками.

По словам участников, рыбалка получилась насыщенной и запомнилась не только уловом, но и атмосферой.

“Просто сказочный отдых, рыбалка неописуемая, настолько все было круто, это невозможно передать словами. Такое разнообразие поклевок, и пойманной рыбы. И все это было вчера, когда периодически гремел гром, сверкали молнии и накрапывал дождь через каждые полчаса.”, — написали в группе “Грибные истории НСО” в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что новосибирец поймал щуку весом 3,5 килограмма