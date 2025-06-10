Пересдача ЕГЭ в 2025 году: даты, правила и советы психолога

Неудовлетворительный результат на ЕГЭ — не приговор. Выпускники могут пересдать не только обязательные предметы, но и дисциплины по выбору, если их не устроил полученный балл. Разбираемся, как воспользоваться этим правом в 2025 году.
Кто может пересдать ЕГЭ?
Раньше пересдача разрешалась только при недоборе минимального балла по русскому языку или математике. С 2024 года, по инициативе президента Владимира Путина, школьники получили право однократно пересдать любой предмет — даже если просто хотят улучшить результат.
Основные причины для пересдачи:
- Непреодоление минимального порога по обязательным предметам (русский, математика).
- Желание повысить балл по любому предмету.
- Пропуск экзамена по уважительной причине (болезнь, авария, смерть родственника).
- Нарушение процедуры ЕГЭ (например, нехватка бланков или проблемы с температурным режимом в аудитории).
Важно! При пересдаче предыдущий результат аннулируется — учитываться будет только новый.
Даты пересдачи в 2025 году
Резервные дни основного периода (июнь):
- 17 июня — русский язык.
- 20 июня — математика.
- 23 июня — запасной день для всех предметов.
Дополнительные дни для улучшения баллов (июль):
- 3 июля — информатика, литература, русский, физика, химия, письменная часть иностранных языков.
- 4 июля — биология, география, история, математика, обществознание, устная часть иностранных языков.
Сентябрьская пересдача (для тех, кто не сдал русский или математику):
- 4 сентября — русский язык.
- 8 сентября — базовая математика.
- 23 сентября — резервный день.
Когда пересдача невозможна?
Аннулированные результаты не подлежат пересдаче, если выпускник был уличен в списывании, использовании телефона или других нарушениях. В таком случае экзамен можно пересдать только через год.
Как подать заявление?
Для пересдачи необходимо до 1 июля обратиться в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Точный адрес можно уточнить в школе или на сайте регионального РЦОИ.
Что взять с собой на экзамен?
- Паспорт.
- Черные гелевые ручки.
- Разрешенные дополнительные материалы (линейка, циркуль и т. д.).
- Воду и легкий перекус.
Советы психолога: как справиться со стрессом
Детский психолог Екатерина Ильичева рекомендует:
- Не давить на ребенка — критика только усилит тревогу.
- Продумать запасные варианты — обсудить альтернативные вузы или колледжи.
- Обратиться за помощью, если стресс становится неконтролируемым.
«Помните: ЕГЭ — не конец света. Даже если что-то пошло не так, всегда есть другие пути», — подчеркивает эксперт.
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