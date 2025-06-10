Пересдача ЕГЭ в 2025 году: даты, правила и советы психолога

Неудовлетворительный результат на ЕГЭ — не приговор. Выпускники могут пересдать не только обязательные предметы, но и дисциплины по выбору, если их не устроил полученный балл. Разбираемся, как воспользоваться этим правом в 2025 году.

Кто может пересдать ЕГЭ?

Раньше пересдача разрешалась только при недоборе минимального балла по русскому языку или математике. С 2024 года, по инициативе президента Владимира Путина, школьники получили право однократно пересдать любой предмет — даже если просто хотят улучшить результат.

Основные причины для пересдачи:

- Непреодоление минимального порога по обязательным предметам (русский, математика).

- Желание повысить балл по любому предмету.

- Пропуск экзамена по уважительной причине (болезнь, авария, смерть родственника).

- Нарушение процедуры ЕГЭ (например, нехватка бланков или проблемы с температурным режимом в аудитории).

Важно! При пересдаче предыдущий результат аннулируется — учитываться будет только новый.

Даты пересдачи в 2025 году

Резервные дни основного периода (июнь):

- 17 июня — русский язык.

- 20 июня — математика.

- 23 июня — запасной день для всех предметов.

Дополнительные дни для улучшения баллов (июль):

- 3 июля — информатика, литература, русский, физика, химия, письменная часть иностранных языков.

- 4 июля — биология, география, история, математика, обществознание, устная часть иностранных языков.

Сентябрьская пересдача (для тех, кто не сдал русский или математику):

- 4 сентября — русский язык.

- 8 сентября — базовая математика.

- 23 сентября — резервный день.

Когда пересдача невозможна?

Аннулированные результаты не подлежат пересдаче, если выпускник был уличен в списывании, использовании телефона или других нарушениях. В таком случае экзамен можно пересдать только через год.

Как подать заявление?

Для пересдачи необходимо до 1 июля обратиться в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Точный адрес можно уточнить в школе или на сайте регионального РЦОИ.

Что взять с собой на экзамен?

- Паспорт.

- Черные гелевые ручки.

- Разрешенные дополнительные материалы (линейка, циркуль и т. д.).

- Воду и легкий перекус.

Советы психолога: как справиться со стрессом

Детский психолог Екатерина Ильичева рекомендует:

- Не давить на ребенка — критика только усилит тревогу.

- Продумать запасные варианты — обсудить альтернативные вузы или колледжи.

- Обратиться за помощью, если стресс становится неконтролируемым.

«Помните: ЕГЭ — не конец света. Даже если что-то пошло не так, всегда есть другие пути», — подчеркивает эксперт.

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