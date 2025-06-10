Похищения и трагедия: громкий суд и гибель ребенка — главное за 10 июня в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги 10 июня, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Реабилитация за решеткой: в Новосибирске вынесли приговор похитителям из центра.

В Новосибирске вынесли приговор сотрудникам реабилитационного центра «Национальный проект», признанным виновными в похищениях и незаконном лишении свободы. Шесть фигурантов, включая директора, с июля 2019 по август 2020 года похитили 9 человек и насильно удерживали 16 пациентов с зависимостями.

Под предлогом лечения подсудимые заманивали жертв в центр, применяя силу при сопротивлении. Потерпевших изолировали – помещения запирали, окна оборудовали решётками, территорию патрулировали собаки.

Директор получил 8 лет колонии строгого режима, его сообщники – от условного срока до 6 лет 9 месяцев. Суд взыскал с осужденных 1,1 млн рублей в пользу потерпевших. Данные предоставлены пресс-службой областных судов.

Трагедия на воде: в Новосибирской области погиб 8-летний ребенок.

Вечером 9 июня группа детей без сопровождения взрослых пришла купаться на реку Бердь. Восьмилетний ребенок зашел в воду в опасном месте и погиб. Тело мальчика извлекли из воды местные жители.

Мэр Красноярска Логинов оказался за решеткой: громкое коррупционное дело.

Мэр Красноярска Владислав Логинов будет находиться под стражей до 4 августа. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, временно заседающий в помещениях других судов из-за ремонта.

Чиновника задержали 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму свыше 180 млн рублей. Также в деле фигурирует незаконное строительство бани на его участке.