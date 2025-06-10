Самолет Авиалесоохраны перестал выходить на связь в небе Якутии

По информации нескольких СМИ, перед потерей связи Ан-2 передавал сигнал бедствия.

Экипаж самолета Авиалесоохраны составил три человека: двое — пилоты и наблюдатель. Инцидент произошел примерно в 12:00 по новосибирскому времени.

Напомним, Ан-2, в народе «Кукурузник», советский легкий многоцелевой биплан, разработанный в 1947 году. Не смотря на солидный возраст модели, самолет по прежнему используется разными службами и ведомствами.

Ранее Сиб.фм рассказывал о подвиге пилота из Новосибирска. Он спас 53 пассажиров, однако его наградили только спустя 35 лет.