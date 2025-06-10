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Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра выявили превышение концентрации формальдегида в Новосибирске

Фото: PxHere

В Новосибирске зафиксировано превышение допустимых норм формальдегида в воздухе.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Заельцовском районе концентрация опасного вещества составила 1,4 ПДК, в Дзержинском — 1,2 ПДК.

Формальдегид является токсичным соединением, которое даже в небольших концентрациях вызывает раздражение слизистых оболочек, головные боли и нарушения дыхательной функции. Длительное воздействие может привести к более серьезным последствиям для здоровья, включая хронические заболевания органов дыхания.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин отправит подчиненных оценить чистоту воздуха вблизи свалки.

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Кристина Уколова
Журналист

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