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Бастрыкин отправит подчиненных оценить чистоту воздуха вблизи свалки

Фото: kremlin.ru

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, выразив обеспокоенность нарушением их прав на благоприятную окружающую среду. Поводом для жалобы стала деятельность расположенных рядом с жилыми домами полигонов твердых бытовых отходов.

В опубликованном обращении местные жители указали на систематические нарушения при эксплуатации свалок. «Регулярные возгорания отходов 1-го класса опасности приводят к появлению неприятного запаха от токсичных испарений, что вызывает опасения за здоровье жителей», — отмечается в сообщении Следственного управления СК России по Новосибирской области. Несмотря на многочисленные жалобы, ситуация остается без изменений, а необходимые меры не принимаются.

В ответ на обращения граждан следственное управление уже начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о промежуточных результатах проверки и предпринятых мерах для устранения проблемы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что Бастрыкин уже обратил внимание на проблему.

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Рафаэль Адам
Журналист

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