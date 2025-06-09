Бастрыкин отправит подчиненных оценить чистоту воздуха вблизи свалки

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, выразив обеспокоенность нарушением их прав на благоприятную окружающую среду. Поводом для жалобы стала деятельность расположенных рядом с жилыми домами полигонов твердых бытовых отходов.

В опубликованном обращении местные жители указали на систематические нарушения при эксплуатации свалок. «Регулярные возгорания отходов 1-го класса опасности приводят к появлению неприятного запаха от токсичных испарений, что вызывает опасения за здоровье жителей», — отмечается в сообщении Следственного управления СК России по Новосибирской области. Несмотря на многочисленные жалобы, ситуация остается без изменений, а необходимые меры не принимаются.

В ответ на обращения граждан следственное управление уже начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о промежуточных результатах проверки и предпринятых мерах для устранения проблемы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что Бастрыкин уже обратил внимание на проблему.