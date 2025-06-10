В Новосибирске адвокат главы АИР Зырянова рассказал подробности нового дела о коррупции

Адвокат главы Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова прокомментировал содержание пятого эпизода уголовного дела о коррупции.

Об этом адвокат Роман Кандауров заявил в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

За год главе АИР предъявлено обвинение по пяти эпизодам дела о коррупции.

В обвинительном заключении следователь указал, что предприниматели Муслимовы предоставили взятку в виде оплаты проведения Первенства Мира по универсальному бою в Новосибирске в сентябре 2023 года, организованного от имени АО «Корпорация развития Новосибирской области». Это было расценено как плата за общее покровительство, которое выразилось в последующем заключении договоров между АО УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК», контролируемым Муслимовыми. По версии следствия, посредником во взяточничестве, аналогично ситуации с кинофестивалем, являлся Александр Гоманов, возглавляющий АО УК «ПЛП», говорит адвокат.

Кандауров отметил, что в эпизоде с Первенством Мира есть нестыковки.

«Муслимовы действительно финансировали спортивное мероприятие, но их добровольные пожертвования пошли на пользу жителям Новосибирска, а не лично Зырянову. Формулировка «за общее покровительство» выглядит абсурдно, так как Муслимовы не связаны службой с Зыряновым, и он даже не знаком с ними, что сами бизнесмены подтверждают. Заключение контрактов с АО УК «ПЛП» находится в компетенции Александра Гоманова, который также не подчинен моему клиенту. Зырянов не оказывает влияния на заключение договоров между этими компаниями. Следствие игнорирует эти факты и прекратило уголовное преследование Гоманова, за исключением эпизода с Кинофестивалем», – подчеркнул адвокат.

Интересным фактом является то, что в ходе расследования следствие планировало провести очные ставки между Зыряновым и Гомановым, а также между Зыряновым и Муслимовыми.

«Однако, во время первой очной ставки 25 декабря 2024 года между Зыряновым и Гомановым, последний начал давать противоречивые показания, что привело к отказу от идеи проведения очной ставки с Муслимовыми», – добавил Кандауров.

Очная ставка была прекращена из-за противоречивых показаний Гоманова, сославшись на нехватку времени для возвращения Зырянова в СИЗО. Гоманов подтвердил, что не подчиняется Зырянову, и последний не имеет полномочий для его увольнения, что опровергает версию следствия о причастности Зырянова к взаимоотношениям АО УК «ПЛП» и компаний Муслимовых.

Напомним, что Александр Зырянов находится под стражей со 2 июня 2024 года. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам дела о коррупции.

Первый эпизод связан с финансированием кинофестиваля, где Корпорация выступала одним из организаторов. Во втором эпизоде утверждается, что Зырянов через Гоманова получил 3 млн рублей от Муслимовых за общее покровительство, заключающееся в заключении контрактов между АО УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК». Третий эпизод касается получения Зыряновым 1,5 млн рублей от руководителей АО УК «Биотехнопарк» Александра Иванова и Дениса Петрушкина за сохранение их должностей. Четвертый эпизод касается попытки Зырянова получить 30 млн рублей от китайского инвестора Цюй Фея за подключение его объекта к инженерным сетям силами АО УК «ПЛП».

Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.