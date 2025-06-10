В Новосибирске адвокат прокомментировал оправдание экс-полицейских по делу об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной

Дело прокомментировала Тамара Алексеева — адвокат Максима Кудрявцева. Об этом сообщает корреспондент «АиФ Новосибирск» из зала суда.

«Мы ожидали подобного приговора. Поскольку иные составы, кроме 264 (264 статья УК РФ — нарушения правил ПДД и эксплуатации ТС, прим.ред.), вообще притянуты из воздуха. По 264 хоть какие-то основания со слов единственной свидетельницы имелись, но она отказалась от своих показаний. Другие составы возникли вообще из воздуха», — пояснила Алексеева.

Также защитница отметила, что ее подзащитный во время процесса испытал мощный стресс и в результате начал сильно болеть. У Кудрявцева диагностировано онкологическое заболевание.

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