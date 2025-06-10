В Новосибирске оправдали экс-полицейских по делу об убийстве школьницы Натальи Матюхиной

Бывших полицейских выпустили из зала суда.

Новосибирский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела бывших сотрудников полиции, Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, обвиняемых в причастности к гибели 15-летней Наташи Матюхиной в Усть-Таркском районе в 2010 году. Об этом передает корреспондент "АиФ-Новосибирск", присутствовавший на заседании.

В итоге судебного разбирательства Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев были оправданы по обвинению в убийстве Наташи Матюхиной, произошедшем в Яркуле в 2010 году.

История пропажи школьницы

В Усть-Таркском районе Новосибирской области, в селе Яркуль, в марте 2010 года пропала без вести 14-летняя Наталья Матюхина, ученица школы. Следствие установило, что девушка покинула дом своей приятельницы и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Расследование долгое время не приносило результатов, но в 2023 году правоохранительные органы арестовали бывших сотрудников полиции: Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева, Александра Кунца и Алексея Бороздина. Следствие предполагало, что Кудрявцев и Бартоломей в ночь исчезновения случайно наехали на Наталью на автомобиле, а затем, чтобы избежать ответственности, сокрыли следы трагедии и избавились от тела.

Основным свидетелем по делу выступала Лилия Сенчукова, которая утверждала, что в ночь гибели находилась в автомобиле «Волга», который сбил школьницу. Согласно её первоначальным показаниям, она не видела самого столкновения, но слышала глухой удар, после чего мужчины, как она заявила, поместили что-то в багажный отсек.

Впоследствии, в 2023 году, её показания легли в основу обвинительного заключения. Однако в ходе судебного разбирательства Сенчукова отказалась от своих слов, объяснив, что в тот вечер находилась в состоянии алкогольного опьянения и всё выдумала.

Адвокаты предоставили доказательства алиби: согласно их информации, Бартоломей находился на службе, а Кудрявцев – в другом населённом пункте.

Детализация телефонных соединений, свидетельские показания коллег и данные технической экспертизы, как утверждают адвокаты, подтверждают их местонахождение в момент преступления. Вдобавок, в салоне «Волги» не было обнаружено никаких следов, указывающих на присутствие девочки – волокна и кровь, найденные в багажнике, принадлежали животному.

Единственным непосредственным очевидцем событий остаётся подруга Натальи, Анна Ануфриева, которая была опрошена в декабре 2024 года. По её словам, девушки вместе провели вечер в ночном клубе, а затем направились к Анне домой, где пробыли около двух часов, после чего Наталья отправилась домой одна и пропала. После исчезновения были организованы масштабные поиски, но никто не видел Наталью после того, как она ушла от подруги.

Кто причастен к исчезновению школьницы – до сих пор неизвестно.

Напомним, что родители пропавшей девочки не теряют надежды на раскрытие обстоятельств дела и установление истины.