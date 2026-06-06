Даже невозвратный билет можно сдать: юрист перечислила случаи, когда авиакомпания обязана вернуть деньги

Миллионы россиян покупают невозвратные авиабилеты, потому что они дешевле. Но многие уверены: если не полетишь, деньги пропадут. Юрист Марианна Портнова в интервью РИА Новости объяснила, что это не совсем так. Есть несколько ситуаций, когда авиаперевозчик обязан вернуть полную стоимость даже невозвратного билета.

По словам эксперта, пассажир вправе рассчитывать на полную компенсацию в трех случаях:

1. Рейс задержали или отменили. Если авиакомпания сама нарушила обязательства, вы имеете право сдать билет. Важное условие: нужно успеть сняться с рейса до окончания регистрации и попросить сотрудника перевозчика сделать соответствующую отметку в посадочном талоне.

2. Заболели вы или близкий родственник. Болезнь пассажира, а также заболевание близкого члена семьи (например, ребенка или супруга) — уважительная причина для возврата. Потребуется предоставить авиакомпании заверенный больничный лист или официальную медицинскую справку.

3. Смерть близкого родственника. Трагическое событие также является основанием для полного возврата стоимости билета. Перевозчику нужно предъявить соответствующий документ.

Юрист советует не медлить: обращаться в авиакомпанию желательно сразу после наступления одного из этих обстоятельств. Документы (отметку на посадочном, больничный лист, свидетельство о смерти) нужно сохранить и приложить к заявлению. Даже если в правилах перевозчика написано «билет невозвратный», закон на стороне пассажира в перечисленных ситуациях.