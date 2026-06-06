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общество

Мошенники освоили новую роль: звонят от имени соседок-пенсионерок

Фото: Freepik/ опубликовано на Сиб.фм
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Дистанционные мошенники продолжают совершенствовать свои схемы. Как выяснили журналисты ТАСС и РБК, популярная легенда о «срочной замене домофона» обрела новый поворот: теперь злоумышленники представляются не сотрудниками управляющих компаний, а доверчивыми соседками-пенсионерками.

В одном из недавно зафиксированных случаев жертве в мессенджере позвонила женщина, которая представилась пожилой соседкой. Она сообщила, что в подъезде якобы меняют домофоны и нужно срочно передать код или подтвердить данные. Цель та же — получить доступ к личной информации или чужим деньгам, но психологический удар рассчитан иначе: голос «безобидной бабушки» вызывает меньше подозрений.

Помимо этой схемы, мошенники продолжают атаковать через другие легенды:

· звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств;

· сообщения о «взломе аккаунта на „Госуслугах“»;

· угрозы оформления доверенностей и хищения денег.

В министерстве настоятельно предупреждают: любые коды из СМС и push-уведомлений — это одноразовые идентификаторы доступа. Их нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется соседкой, сотрудником банка или полицейским. Помните: настоящие коммунальные службы и госорганы никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону. Если сомневаетесь — перезвоните в организацию сами по официальному номеру.

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