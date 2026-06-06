Под Новосибирском не смогли продать долгострои скандального микрорайона «Радужный»

В Новосибирской области не состоялись торги по продаже проблемных жилых объектов в микрорайоне «Радужный». Информация появилась на электронной площадке «Роэлторг».

На аукцион выставили права на три земельных участка общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров и недостроенные жилые дома. Речь идёт о корпусах №17/4, 17/5 и 17/6. Степень их готовности составляет от 0% до 34%.

Начальная стоимость лота превышала 147 миллионов рублей. Однако покупателей на объекты не нашлось.

История долгостроев началась ещё в 2012 году. Тогда строительством микрорайона занималась компания «Базис-Строй». Из восьми домов застройщик успел сдать только три. В 2020 году компанию признали банкротом.

Пострадавшие дольщики получили компенсации от государства, но судьба недостроенных домов до сих пор остаётся нерешённой.

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшим организаторам схемы Надежде Зибницкой и Сергею Варламову. Суд установил, что с 2014 по 2021 год они заключали договоры долевого участия и похищали деньги инвесторов. Ущерб превысил 150 миллионов рублей, пострадали около 150 человек.