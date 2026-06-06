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общество

В новосибирском зоопарке родилась редкая белая верблюдица Зефирка

Фото: Сиб.фм / Дирекция городских парков Новосибирска.
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В контактном зоопарке парка «Берёзовая роща» в Новосибирске произошло редкое пополнение. У двугорбой верблюдицы родился детёныш с необычным белым окрасом.

Как сообщили в Дирекции городских парков, малышка появилась на свет 1 июня. Сейчас верблюжонку всего несколько дней.

Сотрудники рассказали, что белый окрас у верблюдов встречается редко. Новую обитательницу парка назвали Зефиркой.

Сейчас детёныш находится в вольере вместе с мамой. Верблюдица постоянно находится рядом и внимательно следит за малышкой.

В парке приглашают посетителей познакомиться с новым обитателем, но просят гостей не шуметь и не тревожить животное. По словам сотрудников, Зефирка пока только привыкает к окружающему миру.

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Игорь Кириченко
Журналист

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