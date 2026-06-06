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общество

В Новосибирске задержали водителя «Лексус» с 58 неоплаченными штрафами

Фото: Сиб.фм / ГАИ по Новосибирской области
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В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали 60-летнего гражданина Грузии, который накопил десятки неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Как сообщили в региональной ГАИ, мужчину остановили в районе площади Будагова. Он передвигался на автомобиле «Лексус» и попал в объектив комплекса фиксации нарушений «Авто-УРАГАН МС».

После проверки по базе данных выяснилось, что у водителя числится 58 неоплаченных штрафов. Среди нарушений — превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и нарушения правил перестроения.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и доставили в подразделение ЦАФАП для привлечения к административной ответственности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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