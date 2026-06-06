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общество

Жителей Новосибирска станут жёстче наказывать за незаконный оборот банковских карт

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В России изменили статью 187 Уголовного кодекса, которая регулирует ответственность за незаконные операции с банковскими картами и электронными средствами платежей.

Теперь за передачу карты или доступа к ней для противоправных действий предусмотрено до трёх лет лишения свободы. Такое же наказание грозит за использование чужой карты по указанию третьих лиц.

Если человек приобретает или передаёт банковскую карту из корыстных побуждений и не является её владельцем, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Поправки также устанавливают уголовную ответственность за передачу доступа к электронным платёжным средствам для совершения незаконных операций. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

При этом для граждан, впервые совершивших такое преступление, предусмотрена возможность избежать наказания. Для этого необходимо активно содействовать следствию и помочь в раскрытии других эпизодов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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