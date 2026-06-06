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бизнес экономика общество

Один код вместо нескольких: с 1 сентября россияне будут платить по универсальному QR-стандарту

Фото: Freepik/ опубликовано на Сиб.фм
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С первого дня осени 2026 года в России вступает в силу новый стандарт безналичной оплаты — единый универсальный QR-код. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Сегодня на кассах в магазинах и кафе нередко можно увидеть сразу несколько QR-кодов — от Сбербанка, Т-Банка, Альфа-Банка и других кредитных организаций. Покупателю приходится искать «свой» банк или пользоваться тем, чей код попался под руку.

С сентября, по словам Демина, этой путанице придет конец. На кассе появится всего один универсальный код. Человек сможет сам выбрать, через какой банк списать деньги, сканируя единую метку. Удобно, быстро и без лишней головной боли.

Нововведение выгодно и предпринимателям. Сейчас магазины и кафе вынуждены подключать эквайринг от разных банков и платить каждому за обслуживание. Единый QR-код создаст реальную конкуренцию между финансовыми организациями, что приведет к снижению издержек бизнеса, а в перспективе — возможно, и к удешевлению товаров.

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