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общество

Работу новосибирского метро восстановили после технического сбоя

Фото: Сиб.фм
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Движение поездов в новосибирском метро полностью восстановили после утреннего сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Причиной проблемы стала техническая неисправность одного из составов. Поезд оперативно сняли с линии и отправили в депо для проверки.

Чтобы сократить задержки для пассажиров, на маршрут быстро вывели резервный состав. После этого график движения удалось стабилизировать.

По официальной информации, задержка движения поездов составила не более 18 минут.

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Игорь Кириченко
Журналист

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