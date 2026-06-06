Рейд на питбайкеров: полиция Новосибирска изъяла мототехнику у 11 нарушителей

В Новосибирске прошли масштабные профилактические рейды, направленные на наведение порядка в общественных местах и пресечение нарушений среди водителей мототехники. Особое внимание полицейские уделили питбайкерам — спортивному инвентарю, который их владельцы всё чаще используют на городских улицах.

Накануне в областном центре были задействованы сотрудники территориальных отделов полиции, батальона патрульно-постовой службы, а также городской и областной Госавтоинспекции. Итоги внушительные: за различные административные нарушения в общественных местах привлекли к ответственности более 40 человек.

Отдельным фронтом работы стали любители мототехники, не предназначенной для дорог общего пользования. 11 человек поплатились за нарушения ПДД. Среди них — родители, которые доверили управление питбайками своим детям, не имеющим на это никакого права.

Сами питбайки полицейские изъяли для проведения автотехнической экспертизы. Кроме того, по каждому случаю организована проверка по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Штрафы и разбирательства неизбежны.

Важное напоминание от полиции:

· Управлять мототранспортом разрешено только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения нужной категории.

· Питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство. Его место — на специально оборудованных трассах и площадках, а не на дорогах общего пользования.

· Без шлема и защитной экипировки выезжать запрещено категорически.

Полиция обращается к родителям: контролируйте досуг детей и не допускайте их к управлению техникой, для которой у них нет ни прав, ни навыков. От этого зависят жизни.