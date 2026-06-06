Полёт истребителя над Академгородком напугал жителей Новосибирска

В Новосибирске во время празднования Дня Новосибирского высшего военного командного училища над Академгородком прошёл демонстрационный полёт истребителя. Военная авиация выполнила манёвры на низкой высоте.

Несмотря на предупреждения организаторов, многие жители оказались не готовы к громкому шуму. В соцсетях горожане писали, что рёв двигателя был очень сильным и вызвал испуг.

Некоторые жители признались, что звук заставил их сильно нервничать. Особенно остро на ситуацию отреагировали люди, которые находились дома или на улице рядом с местом пролёта.

После этого в соцсетях началось обсуждение подобных мероприятий. Часть новосибирцев считает, что полёты военной авиации над жилыми районами вызывают лишнюю тревогу. При этом многие подчеркнули, что понимают значение праздника для военного училища, которое находится в микрорайоне Шлюз.