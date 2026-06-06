Шиповник цветет — лето пришло: что можно и нельзя делать 6 июня в день Симеона Столпника

6 июня православная церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника (Дивногорца), жившего в VI веке. В народном календаре этот день получил названия Шиповников день или Своборин день. Считается, что именно с цветения шиповника наступает настоящее лето.

Симеон родился в 521 году в Антиохии. С детства отличался строгим воздержанием, рано лишился родителей и имел видение, определившее его жизненный путь. Он прославился иноческими подвигами на столпе (возвышенной платформе), куда удалился для молитвы и уединения. Молва о его чудесах — исцелении больных, помощи терпящим бедствие и даже воскрешении мертвых — распространилась далеко. Скончался в 596 году на 76-м году жизни.

В этот день особое внимание уделяют шиповнику. Растению издревле приписывали магические и целебные свойства:

· Собирать листья и цветы шиповника — считается, что в этот день они обладают чудодейственной силой. Лепестками лечили раны, отваром с медом очищали кровь, настоем — простуду. Правда, заниматься сбором разрешалось только знахарям.

· Умываться росой с листьев шиповника — чтобы надолго сохранить молодость и красоту. Девушки на заре приходили к кустам и шепотом просили растение поделиться привлекательностью.

· Испечь пироги с луком — чтобы в доме царил достаток. Угостить соседей — к благополучию и в их семьях.

· Строить планы и откладывать деньги — день подходит для обдумывания важных решений. В старину кошелек клали на подоконник на сутки, чтобы Солнце и Луна «зарядили» его энергией богатства.

· Отдыхать и веселиться — избегать неприятных разговоров, не вспоминать о грустном и легко прощать обиды, чтобы прогнать тоску из дома.

Народные запреты дня довольно строги:

· Нельзя срывать цветы шиповника (дурная примета: ждут болезни или потеря близкого).

· Нельзя ломать ветки растения (к разрыву с любимым).

· Нельзя давать в долг ни деньги, ни продукты (муку, соль, зерно) — отданное не вернется, можно впасть в нищету.

· Нельзя грустить, плакать и жаловаться — такое состояние затянется до осени, а слезы притянут несчастья.

· Нельзя ссориться с близкими — конфликт может затянуться надолго, а гнев пробудит злую силу.

· Нельзя стирать и мыться (особенно вручную) — вода смоет защиту и удачу.

· Нельзя выносить мусор — вместе с ним уйдут мир и достаток.

· Нельзя тратить все деньги — крупные траты ведут в долговую яму.

· Нельзя ставить цветы в вазу — быстро завянут, а вместе с ними — благополучие в отношениях.

· Нельзя выливать питьевую воду или проливать на пол — к горю в доме.

· Нельзя вставать с левой ноги и делать первый шаг из дома с левой — весь день пойдет наперекосяк.

· Нельзя продолжать путь, если дорогу перебежала черная собака — предупреждение об опасности (чем крупнее пес, тем серьезнее проблема).

Приметы погоды на 6 июня:

· Дождь — к хорошему урожаю грибов.

· Зацвел шиповник именно в этот день — заморозков до осени не будет.

· Утром много росы — день будет ветреным.

· Лягушки громко квакают — к хорошей погоде.

· Трава сильно пахнет — скоро дождь.

· Муравьи вылезли из муравейника — к хорошей погоде.

· Жара — к теплой осени.

· Сильный ветер — зима будет лютой.

· Радуга после ливня — к щедрому урожаю зерна.

Именины отмечают: Симеон (Семен), Никита.

Рожденные в этот день — талантливые, умные, предприимчивые и практичные личности. Обладают твердым характером и сильной волей, решительны, уверены в себе, доводят любое дело до конца.

Сны в ночь на 6 июня считаются действительными и могут подсказать выход из трудной жизненной ситуации. Это время духовного роста и победы над собой.