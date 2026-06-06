Под Новосибирском восстановили дорогу к посёлку Волковский после паводка

В Чулымском районе Новосибирской области восстановили транспортное сообщение с посёлком Волковский. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Движение на участке трассы открыли после завершения ремонтных работ. Ранее дорогу закрыли для всех видов транспорта 22 апреля.

Причиной перекрытия стало разрушение дорожного полотна. Во время активного таяния снега вода размыла основание дороги.

Специалисты устранили последствия паводка и восстановили повреждённый участок. Сейчас проезд к посёлку полностью открыт, движение транспорта идёт в обычном режиме.