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вчера 22:00
общество

Новосибирцев пригласили выбрать редких животных и растения для федерального проекта

Фото: Сиб.фм / скриншот сайта "Вместе для дикой природы"
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Жителей Новосибирской области приглашают принять участие во всероссийском экологическом проекте «Вместе для дикой природы». Его цель — привлечь внимание к защите редких животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

Проект запустили деловое издание «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторы предлагают россиянам проголосовать за наиболее интересные и уязвимые краснокнижные виды в разных регионах страны.

По итогам голосования выберут 100 животных и растений, которым особенно нужна поддержка. Авторы проекта рассчитывают, что это поможет привлечь внимание общества, бизнеса, властей и экологических организаций к вопросам охраны природы.

Голосование проходит с 5 июня по 30 сентября 2026 года на официальном сайте проекта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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